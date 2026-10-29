W Tshwane w Republice Południowej Afryki Południowoafrykański Urząd Skarbowy (SARS) poinformował władze miasta o zamiarze przeprowadzenia przeszukań w biurze i miejscu zamieszkania dyrektora finansowego miasta, Garetha Mnisiego. Służba szukała dokumentów i dowodów, informuje TimesLIVE.

Nakazy przeszukania

Rzecznik burmistrza Tshwane, Samkelo Mgbose, potwierdził, że SARS z wyprzedzeniem poinformował miasto o zamiarze wykonania nakazów przeszukania biura i miejsca zamieszkania Mnisiego. Według niego władze miasta uważają, że urząd skarbowy już wykonał te nakazy.

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Funkcjonariuszy SARS widziano w czwartek rano w budynku ratusza Tshwane House. Mgbose oświadczył również, że Mnisi później opuścił budynek razem z osobami w ubraniach z symboliką SARS.

Stanowisko władz miasta

Rzecznik burmistrza nie sprecyzował charakteru operacji, okoliczności wykonania nakazów ani statusu Mnisiego. Zaznaczył, że dodatkowe pytania w tych sprawach należy kierować bezpośrednio do Południowoafrykańskiego Urzędu Skarbowego.

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