Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung w sobotę odwiedził prowincję Północny Gyeongsang na południowym wschodzie kraju, aby zapoznać się z rządowym programem pilotażowym miesięcznego dochodu podstawowego dla mieszkańców wiejskich miejscowości, w których liczba ludności się zmniejsza.

Niezapowiedziana podróż

Lee poinformował o niezapowiedzianej podróży we wpisie w mediach społecznościowych. Pogratulował również mieszkańcom powiatów Yeongyang i Cheongsong, położonych w Północnym Gyeongsangu. O podróży poinformował Korea Herald, powołując się na Yonhap.

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Wypłaty w bonach

Rząd Lee wprowadził program, w ramach którego lokalni mieszkańcy co miesiąc otrzymują bony podarunkowe o wartości 150 tys. wonów — około 112 dolarów amerykańskich. Taki format wypłat przewidziano w pilotażowym programie dochodu podstawowego dla mieszkańców obszarów dotkniętych depopulacją.

Łącznie 69 powiatów w kraju określono jako regiony ze spadkiem liczby ludności. Obecnie program pilotażowy jest realizowany w 17 z nich w różnych częściach Korei Południowej.

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