Президент Ли проверил пилот базового дохода в Южной Корее — Korea Herald

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в субботу посетил провинцию Северный Кёнсан на юго-востоке страны, чтобы ознакомиться с правительственной пилотной программой ежемесячного базового дохода для жителей сельских городков, где сокращается население.

Необъявленная поездка

Ли рассказал о необъявленной поездке в публикации в социальных сетях. Он также поздравил жителей уездов Ёнъян и Чхонсон, расположенных в Северном Кёнсане. О поездке сообщило издание Korea Herald со ссылкой на Yonhap.

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Выплаты в сертификатах

Правительство Ли ввело схему, по которой местные жители ежемесячно получают подарочные сертификаты на 150 тысяч вон — примерно 112 долларов США. Такой формат выплат предусмотрен пилотной программой базового дохода для жителей территорий с депопуляцией.

Всего 69 уездов в стране определены как регионы с сокращением населения. В настоящее время пилотная программа реализуется в 17 из них в разных частях Южной Кореи.

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