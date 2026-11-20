Światowy Program Żywnościowy ONZ planuje udzielić pomocy 91 milionom ludzi w 2027 roku i potrzebuje na ten cel ponad 12 miliardów dolarów. Wynika to z prognozy Global Outlook for 2027, jak podaje Anadolu Agency.

Pomoc obejmie część osób dotkniętych ostrym głodem

WFP zaznaczył, że planowane wsparcie obejmie tylko część osób na świecie doświadczających ostrego niedoboru żywności. Według szacunków organizacji w 2025 roku 266 milionów ludzi zmagało się z ostrym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Około 39 milionów z nich znajdowało się na kryzysowym poziomie głodu lub na jeszcze poważniejszych poziomach.

Dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego Luke J. Lindberg oświadczył, że osobom najbardziej narażonym coraz trudniej jest wydostać się z ostrego głodu. Podkreślił potrzebę trwałych zobowiązań politycznych, inwestycji i wspólnych działań.

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Większość środków zostanie przeznaczona na reagowanie kryzysowe

Organizacja ostrzegła przed ryzykiem trzeciego dużego światowego kryzysu żywnościowego w ciągu sześciu lat. Prawie 72% jej potrzeb finansowych na 2027 rok ma zostać przeznaczone na reagowanie kryzysowe, a kolejne 28% — na programy wzmacniające odporność społeczności na przyszłe wstrząsy.

Światowy Program Żywnościowy zamierza również rozszerzać działania wyprzedzające, w tym mechanizmy ubezpieczeniowe i finansowe służące przygotowaniu społeczności na katastrofy klimatyczne. Wśród innych planów są wzmocnienie współpracy z lokalnymi partnerami oraz rozszerzenie rynkowych form pomocy.

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