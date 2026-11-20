Всемирная продовольственная программа ООН планирует оказать помощь 91 миллиону человек в 2027 году и нуждается для этого более чем в 12 миллиардах долларов. Об этом говорится в прогнозе Global Outlook for 2027, сообщает Anadolu Agency.

Помощь охватит часть людей, страдающих от острого голода

В ВПП отметили, что запланированная поддержка охватит лишь часть людей в мире, переживающих острую нехватку продовольствия. По оценке организации, в 2025 году 266 миллионов человек сталкивались с острой продовольственной небезопасностью. Примерно 39 миллионов из них находились на чрезвычайном уровне голода или на еще более тяжелых уровнях.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Люк Дж. Линдберг заявил, что наиболее уязвимым людям становится все труднее вырваться из острого голода. Он подчеркнул необходимость устойчивых политических обязательств, инвестиций и совместных действий.

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Большинство средств направят на реагирование на кризисы

Организация предупредила о риске третьего крупного мирового продовольственного кризиса за шесть лет. Почти 72% ее потребностей в финансировании на 2027 год планируют направить на реагирование на кризисы, еще 28% — на программы укрепления устойчивости общин к будущим потрясениям.

Всемирная продовольственная программа также намерена расширять заблаговременные меры, в частности механизмы страхования и финансирования для подготовки общин к климатическим бедствиям. Среди других планов — усиление сотрудничества с местными партнерами и расширение рыночных форматов помощи.

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