Home Depot mianowała obecnego dyrektora finansowego Richarda McPhaila nowym dyrektorem generalnym spółki. Obejmie stanowisko w przyszłym tygodniu, zastępując Teda Deckera, który był dyrektorem generalnym od 2022 roku.

Inne nominacje

Według CNBC, wraz z nominacją McPhaila firma ogłosiła również inne zmiany kadrowe. Ann-Marie Campbell, starsza wiceprezes wykonawcza ds. sklepów i operacji w USA, zostanie prezesem i dyrektorem operacyjnym. Stanowisko dyrektora finansowego po McPhailu obejmie Jordan Broggi.

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Stanowisko Teda Deckera

Ted Decker od sierpnia przebywał na tymczasowym urlopie zdrowotnym. Home Depot poinformowała, że wrócił już z urlopu, jednak rezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego. Jednocześnie Decker pozostanie przewodniczącym rady dyrektorów spółki.

W oświadczeniu dotyczącym nowych nominacji Decker wyraził przekonanie, że nowe kierownictwo pomoże firmie zwiększać udział w rynku i stymulować wzrost. McPhail pracuje w Home Depot od 2005 roku i zajmował kilka stanowisk kierowniczych.

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