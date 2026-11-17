Home Depot назначила нынешнего финансового директора Ричарда Макфейла новым генеральным директором компании. Он вступит в должность на следующей неделе и заменит Теда Декера, который был генеральным директором с 2022 года.

Другие назначения

По данным CNBC, одновременно с назначением Макфейла компания также объявила о других кадровых изменениях. Старшая исполнительная вице-президентка по магазинам и операциям в США Энн-Мари Кэмпбелл станет президентом и операционным директором. Должность финансового директора после Макфейла займет Джордан Броджи.

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Должность Теда Декера

Тед Декер находился во временном медицинском отпуске с августа. В Home Depot заявили, что он уже вернулся из отпуска, однако покидает должность генерального директора. При этом Декер продолжит быть председателем совета директоров компании.

В заявлении о новых назначениях Декер выразил уверенность, что новое руководство поможет компании наращивать долю рынка и стимулировать рост. Макфейл работает в Home Depot с 2005 года и занимал несколько руководящих должностей.

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