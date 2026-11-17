Home Depot призначила нинішнього фінансового директора Річарда Макфейла новим генеральним директором компанії. Він обійме посаду наступного тижня та замінить Теда Декера, який був генеральним директором із 2022 року.

Інші призначення

За даними CNBC, одночасно з призначенням Макфейла компанія оголосила й про інші кадрові зміни. Старша виконавча віцепрезидентка з магазинів та операцій у США Енн-Марі Кемпбелл стане президенткою й операційною директоркою. Посаду фінансового директора після Макфейла обійме Джордан Броджі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посада Теда Декера

Тед Декер перебував у тимчасовій медичній відпустці із серпня. У Home Depot заявили, що він уже повернувся з відпустки, однак залишає посаду генерального директора. Водночас Декер продовжить бути головою ради директорів компанії.

У заяві щодо нових призначень Декер висловив упевненість, що нове керівництво допоможе компанії нарощувати частку ринку та стимулювати зростання. Макфейл працює в Home Depot із 2005 року й обіймав кілька керівних посад.

Читай нас у