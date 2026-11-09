W Jerozolimie w Izraelu policja zatrzymała 16-letniego mieszkańca wschodniej części miasta pod podejrzeniem zerwania mezuzy z odrzwia żydowskiego domu w dzielnicy Silwan i naniesienia graffiti na drzwi wejściowe. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na policję.

Śledztwo w Silwanie

Właściciel mieszkania w kwartale Kfar Ha-Teimanim, znanym również jako Jemeńska Wieś, wrócił do domu w czwartek wieczorem. Odkrył, że mezuza została zerwana z futryny, a przy wejściu naniesiono graffiti, po czym zgłosił się na policję.

Funkcjonariusze komisariatu Szalem i policji granicznej wszczęli śledztwo oraz ustalili, że nastolatek jest podejrzanym. Został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie do komisariatu Szalem.

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Decyzja sądu

W niedzielę rano Jerozolimski Sąd Pokoju przedłużył areszt nieletniego do wtorku, 10 listopada, aby śledztwo mogło być kontynuowane.

W odrębnej sprawie policja graniczna Okręgu Nadmorskiego poinformowała, że w ciągu minionego tygodnia zamalowała graffiti z nacjonalistycznymi i propalestyńskimi napisami w miejscach publicznych kilku wsi w Zachodniej Galilei.

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