В израильском Иерусалиме полиция задержала 16-летнего жителя восточной части города по подозрению в срывании мезузы с дверного косяка еврейского дома в районе Сильван и нанесении граффити на входную дверь. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на полицию.

Расследование в Сильване

Владелец жилья в квартале Кфар-ха-Тейманим, также известном как Йеменская деревня, вернулся домой в четверг вечером. Он обнаружил, что мезуза была сорвана с дверной рамы, а на входе нанесли граффити, после чего обратился в полицию.

Сотрудники полицейского участка Шалем и пограничной полиции начали расследование и установили подростка как подозреваемого. Его задержали и доставили на допрос в участок Шалем.

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Решение суда

В воскресенье утром Иерусалимский мировой суд продлил содержание несовершеннолетнего под стражей до вторника, 10 ноября, чтобы расследование могло продолжаться.

В отдельном случае пограничная полиция Прибрежного округа сообщила, что в течение прошлой недели закрасила граффити с националистическими и пропалестинскими надписями в общественных местах нескольких деревень Западной Галилеи.

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