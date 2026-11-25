Dwóch funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa zginęło, a pięciu zostało rannych w wyniku ataku na obiekt bezpieczeństwa wewnętrznego w syryjskim mieście Hasaka wieczorem 25 listopada. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na szefa bezpieczeństwa wewnętrznego prowincji Marwana al-Alego.

Wybuch w pobliżu posterunku bezpieczeństwa

Według al-Alego atak nastąpił na obiekt bezpieczeństwa w rejonie Al-Muszajrifa. Syryjska telewizja Alikhbariah TV wcześniej poinformowała o wybuchu w tym rejonie, po którym rozpoczęły się starcia.

Później stacja podała, że wybuch spowodował motocykl z ładunkiem wybuchowym, który zdetonował przy wejściu do posterunku bezpieczeństwa. Syryjskie siły bezpieczeństwa wewnętrznego wszczęły dochodzenie w sprawie ataku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Operacje przeciwko komórkom ugrupowania

Atak nastąpił w czasie operacji bezpieczeństwa przeciwko komórkom ISIS w różnych częściach Syrii. Kraj nadal mierzy się z zagrożeniami ze strony pozostałości ugrupowania, mimo utraty przez nie terytorialnych przyczółków w Syrii.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku syryjskie władze zintensyfikowały operacje przeciwko ISIS. W listopadzie 2025 roku Damaszek dołączył do międzynarodowej koalicji przeciwko ugrupowaniu, której przewodzą Stany Zjednoczone i która działa w Syrii oraz Iraku od 2014 roku.

Czytaj nas na