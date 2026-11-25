У сирійському місті Хасека ввечері 25 листопада внаслідок атаки на об’єкт внутрішньої безпеки загинули двоє співробітників сил безпеки, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на керівника внутрішньої безпеки провінції Марвана аль-Алі.

Вибух біля поста безпеки

За словами аль-Алі, напад стався на безпековому об’єкті в районі Аль-Мушайріфа. Сирійський телеканал Alikhbariah TV раніше повідомив про вибух у цьому районі, після якого почалися зіткнення.

Згодом телеканал заявив, що вибух спричинив замінований мотоцикл, який здетонував біля входу до поста безпеки. Сирійські сили внутрішньої безпеки розпочали розслідування нападу.

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Операції проти осередків угруповання

Атака сталася на тлі безпекових операцій проти осередків ІДІЛ у різних районах Сирії. Країна й надалі стикається із загрозами з боку залишків угруповання, попри втрату ним територіальних опорних пунктів у Сирії.

Після падіння режиму Башара аль-Асада в грудні 2024 року сирійська влада активізувала операції проти ІДІЛ. У листопаді 2025 року Дамаск приєднався до міжнародної коаліції проти угруповання, яку очолюють США та яка діє в Сирії та Іраку з 2014 року.

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