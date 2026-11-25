Двое сотрудников сил безопасности погибли, еще пятеро получили ранения в результате атаки на объект внутренней безопасности в сирийском городе Хасака вечером 25 ноября. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на главу внутренней безопасности провинции Марвана аль-Али.

Взрыв возле поста безопасности

По словам аль-Али, нападение произошло на объекте безопасности в районе Аль-Мушайрифа. Сирийский телеканал Alikhbariah TV ранее сообщил о взрыве в этом районе, после которого начались столкновения.

Позднее телеканал заявил, что взрыв вызвал заминированный мотоцикл, который сдетонировал у входа на пост безопасности. Сирийские силы внутренней безопасности начали расследование нападения.

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Операции против ячеек группировки

Атака произошла на фоне операций безопасности против ячеек ИГИЛ в различных районах Сирии. Страна по-прежнему сталкивается с угрозами со стороны остатков группировки, несмотря на потерю ею территориальных опорных пунктов в Сирии.

После падения режима Башара аль-Асада в декабре 2024 года сирийские власти активизировали операции против ИГИЛ. В ноябре 2025 года Дамаск присоединился к международной коалиции против группировки, которую возглавляют США и которая действует в Сирии и Ираке с 2014 года.

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