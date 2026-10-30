W RPA, po zatrzymaniu trzech osób w sprawie oszustw paszportowych, łączna liczba aresztowań w sprawach korupcyjnych w Departamencie Spraw Wewnętrznych od lipca 2024 roku osiągnęła 44. W tym samym okresie resort zwolnił 98 urzędników, informuje TimesLIVE.

Sprawa paszportowa

Wśród trzech zatrzymanych jest dwoje byłych pracowników departamentu oraz jeszcze jedna osoba. Zostali zatrzymani w związku ze sprawą oszustw paszportowych w oddziale departamentu w mieście Bothaville w prowincji Wolne Państwo w 2023 roku.

Zatrzymania nastąpiły po dochodzeniu prowadzonym przez jednostkę antykorupcyjną departamentu oraz Hawks w sprawie oszukańczego rozpatrzenia dziesięciu wniosków o paszport. Podejrzani stanęli w poniedziałek przed Sądem Magistrackim w Bothaville, a rozprawę odroczono do 20 stycznia 2027 roku.

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Weryfikacja biometryczna

Według departamentu schemat polegał na wykorzystywaniu luk w przestarzałych systemach do uzyskiwania południowoafrykańskich paszportów poprzez podmianę zdjęć. Resort oświadczył, że wprowadził weryfikację biometryczną, aby zamknąć część luk wykorzystywanych do oszustw paszportowych.

Minister spraw wewnętrznych Leon Schreiber oświadczył, że osoby wykorzystujące słabości systemów departamentu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Jak powiedział, program cyfrowej transformacji resortu ma nie tylko reagować na oszustwa, lecz także eliminować możliwości ich popełniania.

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