В ЮАР после задержания трёх человек по делу о мошенничестве с паспортами общее число арестов по делам о коррупции в Департаменте внутренних дел с июля 2024 года достигло 44. За тот же период ведомство уволило 98 должностных лиц, сообщает TimesLIVE.

Дело о паспортах

Среди трёх задержанных — двое бывших сотрудников департамента и ещё один человек. Их задержали в связи с делом о мошенничестве с паспортами в отделении департамента в городе Ботавиль, провинция Фри-Стейт, в 2023 году.

Задержания произошли после расследования антикоррупционного подразделения департамента и Hawks в отношении мошеннического оформления десяти заявлений на получение паспортов. Подозреваемые предстали перед магистратским судом Ботавиля в понедельник, а рассмотрение дела перенесли на 20 января 2027 года.

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Биометрическая проверка

По данным департамента, схема предусматривала использование уязвимостей устаревших систем для получения южноафриканских паспортов путём замены фотографий. Ведомство заявило, что внедрило биометрическую верификацию, чтобы закрыть часть лазеек, использовавшихся для мошенничества с паспортами.

Министр внутренних дел Леон Шрайбер заявил, что те, кто использовал слабые места в системах департамента, будут привлечены к ответственности. По его словам, программа цифровой трансформации ведомства должна не только реагировать на мошенничество, но и устранять возможности для него.

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