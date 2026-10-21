W Korei Południowej indeks cen producentów wzrósł we wrześniu o 0,2% w ujęciu miesięcznym, po wzroście o 0,1% w sierpniu. Wzrost zapewniły wyższe ceny produktów rolnych w okresie święta Chuseok, podaje Korea Herald, powołując się na wstępne dane Banku Korei.

Wzrost cen produktów rolnych

Ceny towarów rolnych, produktów hodowlanych i rybołówstwa wzrosły w ciągu miesiąca o 2,6%. Bank centralny powiązał to ze wzrostem popytu w okresie Chuseok, które przypadło na czwarty tydzień września.

Ceny energii elektrycznej, gazu i wody wzrosły we wrześniu o 1,3%. Jednocześnie ceny towarów przemysłowych, w tym produktów naftowych i chemicznych, nie zmieniły się w porównaniu z sierpniem.

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Dynamika roczna

W ujęciu rocznym ceny producentów we wrześniu były wyższe o 7,7%. Tempo ich wzrostu nieznacznie spowolniło w porównaniu z sierpniem, kiedy wskaźnik wynosił 7,9%.

W lipcu indeks spadł po raz pierwszy od sierpnia 2025 roku. Indeks cen producentów jest uważany za wskaźnik przyszłej inflacji konsumenckiej, ponieważ wpływa na ceny, po których firmy sprzedają towary i usługi konsumentom. Indeks krajowych cen dostaw, uwzględniający ceny producentów i ceny importowe, nie zmienił się we wrześniu w porównaniu z poprzednim miesiącem.

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