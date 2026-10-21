В Южной Корее индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,2% в месячном выражении после повышения на 0,1% в августе. Рост обеспечило подорожание сельскохозяйственной продукции в период праздника Чхусок, сообщает Korea Herald со ссылкой на предварительные данные Банка Кореи.

Подорожание аграрной продукции

Цены на сельскохозяйственные товары, продукцию животноводства и рыболовства за месяц повысились на 2,6%. В центральном банке связали это с ростом спроса в период Чхусока, который пришелся на четвертую неделю сентября.

Цены на электроэнергию, газ и воду в сентябре выросли на 1,3%. В то же время цены на промышленные товары, в частности нефтепродукты и химическую продукцию, по сравнению с августом не изменились.

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Годовая динамика

В годовом выражении цены производителей в сентябре были выше на 7,7%. Темп их роста несколько замедлился по сравнению с августом, когда показатель составлял 7,9%.

В июле индекс снизился впервые с августа 2025 года. Индекс цен производителей считается индикатором будущей потребительской инфляции, поскольку он влияет на цены, по которым компании продают товары и услуги потребителям. Индекс внутренних цен поставок, учитывающий цены производителей и импортные цены, в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

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