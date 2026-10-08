Lakozamid chronił chrząstkę w testach przedklinicznych — ScienceDaily

Naukowcy z Yale ustalili, że lek przeciwpadaczkowy lakozamid może jednocześnie łagodzić ból i hamować uszkodzenie chrząstki w chorobie zwyrodnieniowej stawów w badaniach przedklinicznych, informuje ScienceDaily.

Cel dla bólu i niszczenia chrząstki

Praca opublikowana w czasopiśmie Bioactive Materials koncentruje się na białku Nav1.7 — kanale sodowym uczestniczącym w przekazywaniu sygnałów elektrycznych w komórkach. Wcześniej wiązano go przede wszystkim z komórkami nerwowymi przekazującymi sygnały bólowe. Zespół naukowców wykrył również wysoką aktywność Nav1.7 w chondrocytach — komórkach utrzymujących tkankę chrzęstną.

W chorobie zwyrodnieniowej stawów aktywność Nav1.7 istotnie wzrasta. Zdaniem badaczy może to jednocześnie nasilać sygnały bólowe i przyczyniać się do niszczenia chrząstki. Kierownik badania Chuan-Ju Liu zaznaczył, że blokowanie tego białka może potencjalnie wpływać zarówno na ból, jak i na procesy zwyrodnienia stawu.

Efekt zależał od dawki

Naukowcy przetestowali leki hamujące kanały sodowe i wskazali lakozamid jako obiecującą opcję. Przy optymalnym niskim stężeniu stymulował on produkcję białek związanych z budową chrząstki oraz hamował procesy niszczenia tkanki. Przy zbyt wysokim lub zbyt niskim stężeniu efekt ten słabł.

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Dodatkowo lakozamid stymulował uwalnianie białek sygnałowych HSP70 i midkiny. HSP70 pomaga komórkom reagować na stres i wspiera regenerację tkanek, natomiast midkina uczestniczy w regulacji stanu zapalnego i ochronie tkanki stawowej.

Hydrożel do przedłużonego uwalniania

Do miejscowego podawania leku zespół stworzył termoczuły hydrożel na bazie kolagenu typu II. W chłodnej strzykawce pozostaje on płynny, a w temperaturze ciała przekształca się w materiał przypominający żel. Taki żel zatrzymuje lakozamid w stawie i stopniowo uwalnia go przez kilka tygodni.

W tych samych badaniach przedklinicznych zastrzyk żelu z lakozamidem raz na cztery tygodnie skuteczniej zapobiegał utracie chrząstki niż codzienne doustne przyjmowanie leku. Lakozamid jest już zatwierdzony do stosowania u ludzi z padaczką, co, według autorów pracy, może przyspieszyć przejście do badań klinicznych leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.

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