W Arabii Saudyjskiej wyspecjalizowany zespół medyczny Służby Zabezpieczenia Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadził pierwszą w kraju małoinwazyjną operację odcinka lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem systemu robotycznego. Zabieg wykonano w Centrum Doskonałości Medycznej i Innowacji im. księcia Naifa. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na Saudyjską Agencję Prasową.

Operacja z zastosowaniem nawigacji robotycznej

Pacjentowi z ciężką degeneracją kręgów lędźwiowych wykonano operację z użyciem robotycznego systemu chirurgicznego ExcelsiusGPS. Łączy on technologię nawigacji chirurgicznej i ramię robotyczne, co umożliwia chirurgom planowanie zabiegu oraz dokładniejsze prowadzenie narzędzi podczas operacji.

Według publikacji zastosowana technologia umożliwiła pacjentowi odzyskanie sprawności ruchowej i rozpoczęcie chodzenia w ciągu pierwszej godziny po operacji. Miała również minimalizować uszkodzenia tkanek wokół obszaru zabiegu.

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Działalność Centrum księcia Naifa

Centrum Doskonałości Medycznej i Innowacji im. księcia Naifa działa w ramach programu Służby Zabezpieczenia Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która odpowiada za funkcjonowanie miast medycznych. Przeprowadzona operacja stała się jednym z pierwszych rezultatów działalności centrum.

Placówka planuje rozwijać usługi chirurgii kręgosłupa, łącząc nowoczesne technologie medyczne, doświadczenie saudyjskich specjalistów i praktykę międzynarodową. Do deklarowanych zadań centrum należą doskonalenie podejść chirurgicznych, wymiana wiedzy oraz podnoszenie jakości specjalistycznej opieki medycznej.

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