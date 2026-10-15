В Саудовской Аравии специализированная медицинская команда Службы медицинского обеспечения Министерства внутренних дел выполнила первую в стране малоинвазивную операцию на поясничном отделе позвоночника с использованием роботизированной системы. Вмешательство провели в Центре медицинского совершенства и инноваций принца Наифа. Об этом со ссылкой на Саудовское агентство печати сообщает Asharq Al-Awsat.

Операция с применением роботизированной навигации

Пациенту с тяжелой дегенерацией поясничных позвонков провели операцию с помощью роботизированной хирургической системы ExcelsiusGPS. Она сочетает технологии хирургической навигации и роботизированную руку, что позволяет хирургам планировать вмешательство и точнее направлять инструменты во время операции.

По данным издания, примененная технология позволила пациенту восстановить подвижность и начать ходить в течение первого часа после операции. Она также должна была минимизировать повреждения тканей вокруг зоны вмешательства.

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Работа центра принца Наифа

Центр медицинского совершенства и инноваций принца Наифа работает в рамках программы Службы медицинского обеспечения Министерства внутренних дел, которая отвечает за работу медицинских городов. Проведенная операция стала одним из первых результатов деятельности центра.

Учреждение планирует развивать услуги по хирургии позвоночника, сочетая современные медицинские технологии, опыт саудовских специалистов и международную практику. Среди заявленных задач центра — совершенствование хирургических подходов, обмен знаниями и повышение качества специализированной медицинской помощи.

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