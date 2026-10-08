Tenisista Hubert Hurkacz zagra z Jamesem Duckworthem w Szanghaju — Interia Sport
Polski tenisista Hubert Hurkacz rozpocznie występ w turnieju ATP w Szanghaju w Chinach meczem pierwszej rundy przeciwko Jamesowi Duckworthowi. Według Interia Sport, spotkanie to będzie dla Hurkacza pierwszym w zawodach w chińskim mieście Szanghaj.
Harmonogram meczu
Mecz Hurkacza z Duckworthem zaplanowano jako drugi w harmonogramie. Dzień gry ma rozpocząć się o 6:00 spotkaniem Coppejansa i Tsitsipasa, a kolejne spotkanie odbędzie się po jego zakończeniu. Początek meczu Hurkacza będzie zależał od długości pierwszego meczu.
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Po turnieju w Pekinie
Poprzednim turniejem Hurkacza był Pekin. Dotarł tam do półfinału, jednak nie dokończył meczu z Alexem de Minaurem, wycofując się z gry.
Po Pekinie polski sportowiec przenosi się na zawody w Szanghaju, innym chińskim mieście. Źródło zaznacza, że kibice mają nadzieję, iż problemy zdrowotne nie będą już przeszkadzać Hurkaczowi. Rywalem Polaka w meczu otwarcia będzie Duckworth.