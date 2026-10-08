Польский теннисист Хуберт Хуркач начнет выступление на турнире ATP в Шанхае, Китай, матчем первого круга против Джеймса Дакворта. По данным Interia Sport, этот поединок станет для Хуркача первым на соревнованиях в китайском городе Шанхай.

Расписание матча

Матч Хуркача и Дакворта запланирован вторым в расписании. Игровой день должен начаться в 6:00 встречей Коппеянса и Циципаса, а следующий поединок состоится после ее завершения. Начало матча Хуркача будет зависеть от продолжительности первой игры.

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После турнира в Пекине

Предыдущим турниром для Хуркача был Пекин. Там он дошел до полуфинала, однако не завершил матч против Алекса де Минора, снявшись с игры.

После Пекина польский спортсмен переходит к соревнованиям в Шанхае — другом китайском городе. В источнике отмечают, что болельщики надеются, что проблемы со здоровьем больше не будут мешать Хуркачу. Соперником поляка в стартовом матче будет Дакворт.

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