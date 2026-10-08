Asos potwierdził wyciek danych klientów — TechCrunch

Brytyjski internetowy sprzedawca odzieży Asos potwierdził wyciek danych osobowych klientów po tym, jak hakerzy wykorzystali aplikację firmy do wysłania nieautoryzowanego powiadomienia. Jak informuje TechCrunch, napastnicy oświadczyli w nim, że uzyskali pełny dostęp do danych Asos przechowywanych w Snowflake i zagrozili ich ujawnieniem.

Jakie dane zostały skompromitowane

W komunikacie dla Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych Asos podał, że napastnicy przeniknęli do platformy zewnętrznej zawierającej dane wykorzystywane do komunikacji firmy z klientami. Sprzedawca potwierdził kradzież imion i danych kontaktowych.

Według BBC News, na które powołuje się TechCrunch, wśród skompromitowanych informacji mogły znaleźć się adresy domowe, numery telefonów, adresy e-mail oraz notatki w profilach klientów, w tym dane dotyczące zapytań wyszukiwania na stronie.

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Oświadczenia hakerów i Snowflake

Hakerzy nazywają siebie Xuanye Group, jednak nie poinformowali, jaką ilością danych rzekomo dysponują. Według informacji na stronie Asos firma ma 17 milionów klientów.

Jak informuje Bleeping Computer, napastnicy mogli uzyskać dane uwierzytelniające, podszywając się pod zaufaną osobę. Snowflake oświadczył, że systemy firmy nie zostały naruszone. Nie wiadomo również, czy konto Asos w Snowflake było chronione uwierzytelnianiem wieloskładnikowym oraz w jaki sposób hakerzy uzyskali dostęp do systemu powiadomień push w aplikacji.

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