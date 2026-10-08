Asos подтвердила утечку данных клиентов — TechCrunch

Британский онлайн-ритейлер одежды Asos подтвердил утечку персональных данных клиентов после того, как хакеры воспользовались приложением компании для отправки несанкционированного уведомления. Как сообщает TechCrunch, в нем злоумышленники заявили, что получили полный доступ к данным Asos, размещенным на Snowflake, и пригрозили их опубликовать.

Какие данные были скомпрометированы

В сообщении для Лондонской фондовой биржи Asos указала, что злоумышленники проникли на стороннюю платформу, содержавшую данные для коммуникации компании с клиентами. Ритейлер подтвердил кражу имен и контактной информации.

По данным BBC News, о которых пишет TechCrunch, среди скомпрометированных сведений могли быть домашние адреса, номера телефонов, электронные адреса и заметки в профилях клиентов, в том числе данные о поисковых запросах на сайте.

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Заявления хакеров и Snowflake

Хакеры называют себя Xuanye Group, однако не сообщали, каким объемом данных они якобы владеют. Согласно информации на сайте Asos, у компании 17 миллионов клиентов.

Как сообщает Bleeping Computer, злоумышленники могли получить учетные данные, выдав себя за доверенное лицо. В Snowflake заявили, что системы компании не подвергались взлому. Также неизвестно, была ли учетная запись Asos в Snowflake защищена многофакторной аутентификацией и как хакеры получили доступ к системе push-уведомлений в приложении.

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