Asos确认客户数据泄露——TechCrunch

英国在线服装零售商 Asos 确认客户个人数据发生泄露，此前黑客利用该公司的应用程序发送了一条未经授权的通知。正如TechCrunch报道，攻击者在通知中称，他们已完全访问存储在 Snowflake 上的 Asos 数据，并威胁将其公开。

哪些数据遭泄露

Asos 在向伦敦证券交易所发布的声明中表示，攻击者侵入了一个第三方平台，该平台包含用于公司与客户沟通的数据。这家零售商确认姓名和联系信息被盗。

据 TechCrunch 援引 BBC News 的报道，遭泄露的信息可能包括家庭住址、电话号码、电子邮件地址以及客户资料中的备注，其中包括网站搜索查询数据。

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黑客声明与 Snowflake

黑客自称 Xuanye Group，但没有说明他们据称掌握了多少数据。根据 Asos 网站上的信息，该公司拥有1700万名客户。

据 Bleeping Computer 报道，攻击者可能通过冒充受信任人员获取了登录凭证。Snowflake 表示，该公司的系统没有遭到入侵。此外，目前也不清楚 Asos 在 Snowflake 的账户是否受到多因素身份验证保护，以及黑客如何获得对应用程序推送通知系统的访问权限。

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