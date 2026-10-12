Darmowa aplikacja nawigacyjna może okazać się pułapką: jak oszuści infekują smartfony
Bezpłatne aplikacje z mapami offline wydają się wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy trzeba korzystać z nawigacji bez dostępu do Internetu. Jednak za atrakcyjną ofertą w mediach społecznościowych może kryć się zagrożenie — złośliwe oprogramowanie, które umożliwia cyberprzestępcom uzyskanie dostępu do danych osobowych i kont bankowych.
Jak działa ten schemat?
Oszuści reklamują nawigację, która rzekomo działa bez internetu, nie zawiera reklam i jest dostępna za darmo. Klikając w ogłoszenie, użytkownik trafia na zewnętrzną stronę, gdzie proponuje mu się pobranie aplikacji za pośrednictwem bota w Telegramie. Zamiast przydatnej aplikacji użytkownik otrzymuje złośliwy plik. Podczas instalacji aplikacja może wymagać zgody na instalację z nieznanych źródeł oraz dostępu do funkcji smartfona.
Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, cyberprzestępcy mogą uzyskać możliwość śledzenia działań na urządzeniu, przechwytywania wiadomości i kradzieży poufnych informacji.Szczególnie niebezpieczne jest to, gdy złośliwy program uzyska dostęp do wiadomości SMS, powiadomień lub funkcji umożliwiających kontrolowanie działania smartfona. Może to pomóc oszustom w przejęciu danych logowania do kont i uzyskaniu dostępu do usług finansowych.
Jak nie dać się złapać na haczyk?
Aby nie narażać swoich danych i środków na niebezpieczeństwo, przestrzegaj prostych zasad:
- Pobieraj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów, w szczególności z Google Play i App Store.
- Nie instaluj plików otrzymanych za pośrednictwem botów w Telegramie, zewnętrznych stron internetowych ani podejrzanych linków reklamowych.
- Nie zezwalaj na instalację aplikacji z nieznanych źródeł, jeśli nie masz pewności co do ich pochodzenia.
- Uważnie sprawdzaj uprawnienia, o które prosi aplikacja. Nawigacja nie potrzebuje nieuzasadnionego dostępu do SMS-ów, powiadomień ani funkcji sterowania urządzeniem.
- Nie ufajcie ofertom tylko dlatego, że aplikacja jest reklamowana jako bezpłatna i przydatna.
Co zrobić, jeśli zainstalowaliście już podejrzaną aplikację?
Jeśli podejrzewasz, że smartfon jest zainfekowany, przestań korzystać na nim z aplikacji bankowych i innych ważnych usług. Jeśli to możliwe, odłącz urządzenie od Internetu i skorzystaj z innego, bezpiecznego urządzenia, aby zmienić hasła do ważnych kont. Usuń podejrzaną aplikację i sprawdź jej uprawnienia.
Jeśli nie uda się usunąć aplikacji lub nadal działa, zwróć się o pomoc techniczną.
Jeśli wprowadzałeś dane bankowe lub zauważyłeś podejrzane transakcje, natychmiast skontaktuj się z bankiem i poproś o zabezpieczenie konta. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś to do Cyberpolicji za pomocą oficjalnego formularza online.
Więcej informacji na temat aktualnych schematów oszustw i sposobów ochrony można znaleźć na platformie StopFraud: https://stopfraud.gov.ua/
Pamiętaj: nawet aplikacja, która wydaje się przydatna, może stać się narzędziem oszustów. Nie spiesz się z pobieraniem, sprawdzaj źródło i nie udzielaj aplikacjom zbędnych uprawnień — bezpieczeństwo smartfona zaczyna się bowiem od Twoich decyzji.