Бесплатный навигатор может оказаться ловушкой: как мошенники заражают смартфоны

Бесплатные приложения с офлайн-картами кажутся удобным решением, особенно когда нужно пользоваться навигатором без доступа к Интернету. Однако за привлекательным предложением в социальных сетях может скрываться опасность — вредоносная программа, позволяющая злоумышленникам получить доступ к личным данным и банковским счетам.

Как работает эта схема?

Мошенники рекламируют навигатор, который якобы работает без интернета, не содержит рекламы и доступен бесплатно. Перейдя по объявлению, пользователь попадает на сторонний сайт, где ему предлагают скачать приложение через Telegram-бота. Вместо полезной программы человек получает вредоносный файл. Во время установки приложение может запрашивать разрешение на установку из неизвестных источников и доступ к функциям смартфона.

Если пользователь соглашается, злоумышленники могут получить возможность следить за действиями на устройстве, перехватывать сообщения и похищать конфиденциальную информацию.Особенно опасно, если вредоносная программа получает доступ к SMS, уведомлениям или функциям, позволяющим контролировать работу смартфона. Это может помочь мошенникам завладеть данными для входа в учетные записи и получить доступ к финансовым сервисам.

Как не попасться на удочку?

Чтобы не подвергать свои данные и средства опасности, придерживайтесь простых правил:

Загружайте приложения только из официальных магазинов, в частности Google Play и App Store.

Не устанавливайте файлы, полученные через Telegram-ботов, сторонние сайты или подозрительные рекламные ссылки.

Не разрешайте установку программ из неизвестных источников, если не уверены в их происхождении.

Внимательно проверяйте разрешения, которые запрашивает приложение. Навигатору не нужен необоснованный доступ к SMS, уведомлениям или функциям управления устройством.

Не доверяйте предложениям только потому, что приложение рекламируется как бесплатное и полезное.

Что делать, если вы уже установили подозрительное приложение?

Если вы подозреваете, что смартфон заражён, перестаньте пользоваться на нём банковскими приложениями и другими важными сервисами. По возможности отключите устройство от интернета и воспользуйтесь другим, безопасным устройством, чтобы сменить пароли к важным учетным записям. Удалите подозрительное приложение и проверьте его разрешения.

Если приложение не удается удалить или оно продолжает работать, обратитесь за технической помощью.

Если вы вводили банковские данные или заметили подозрительные операции, немедленно свяжитесь с банком и попросите защитить счет. Если вы стали жертвой мошенничества, сообщите об этом в Киберполицию через официальную онлайн-форму.

Более подробную информацию об актуальных мошеннических схемах и способах защиты можно найти на платформе StopFraud: https://stopfraud.gov.ua/

Помните: даже на первый взгляд полезное приложение может стать инструментом мошенников. Не спешите с загрузкой, проверяйте источник и не предоставляйте приложениям лишних разрешений — ведь безопасность смартфона начинается с ваших решений.

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