Бесплатный навигатор может оказаться ловушкой: как мошенники заражают смартфоны
Бесплатные приложения с офлайн-картами кажутся удобным решением, особенно когда нужно пользоваться навигатором без доступа к Интернету. Однако за привлекательным предложением в социальных сетях может скрываться опасность — вредоносная программа, позволяющая злоумышленникам получить доступ к личным данным и банковским счетам.
Как работает эта схема?
Мошенники рекламируют навигатор, который якобы работает без интернета, не содержит рекламы и доступен бесплатно. Перейдя по объявлению, пользователь попадает на сторонний сайт, где ему предлагают скачать приложение через Telegram-бота. Вместо полезной программы человек получает вредоносный файл. Во время установки приложение может запрашивать разрешение на установку из неизвестных источников и доступ к функциям смартфона.
Если пользователь соглашается, злоумышленники могут получить возможность следить за действиями на устройстве, перехватывать сообщения и похищать конфиденциальную информацию.Особенно опасно, если вредоносная программа получает доступ к SMS, уведомлениям или функциям, позволяющим контролировать работу смартфона. Это может помочь мошенникам завладеть данными для входа в учетные записи и получить доступ к финансовым сервисам.
Как не попасться на удочку?
Чтобы не подвергать свои данные и средства опасности, придерживайтесь простых правил:
- Загружайте приложения только из официальных магазинов, в частности Google Play и App Store.
- Не устанавливайте файлы, полученные через Telegram-ботов, сторонние сайты или подозрительные рекламные ссылки.
- Не разрешайте установку программ из неизвестных источников, если не уверены в их происхождении.
- Внимательно проверяйте разрешения, которые запрашивает приложение. Навигатору не нужен необоснованный доступ к SMS, уведомлениям или функциям управления устройством.
- Не доверяйте предложениям только потому, что приложение рекламируется как бесплатное и полезное.
Что делать, если вы уже установили подозрительное приложение?
Если вы подозреваете, что смартфон заражён, перестаньте пользоваться на нём банковскими приложениями и другими важными сервисами. По возможности отключите устройство от интернета и воспользуйтесь другим, безопасным устройством, чтобы сменить пароли к важным учетным записям. Удалите подозрительное приложение и проверьте его разрешения.
Если приложение не удается удалить или оно продолжает работать, обратитесь за технической помощью.
Если вы вводили банковские данные или заметили подозрительные операции, немедленно свяжитесь с банком и попросите защитить счет. Если вы стали жертвой мошенничества, сообщите об этом в Киберполицию через официальную онлайн-форму.
Более подробную информацию об актуальных мошеннических схемах и способах защиты можно найти на платформе StopFraud: https://stopfraud.gov.ua/
Помните: даже на первый взгляд полезное приложение может стать инструментом мошенников. Не спешите с загрузкой, проверяйте источник и не предоставляйте приложениям лишних разрешений — ведь безопасность смартфона начинается с ваших решений.