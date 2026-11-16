We Wrocławiu zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy w wieku 18 i 19 lat, którzy z balkonu mieszkania krzyczeli do przechodniów, że są terrorystami i mają bombę.

Ponadto celowali w ludzi atrapą broni i naśladowali odgłosy strzałów.

Do zdarzenia doszło 13 listopada na ulicy Wałonskiej. Według policji mężczyźni publicznie pochwalili również niedawny zamach terrorystyczny w Krakowie i grozili ludziom na tle narodowościowym.

Ukraińcom postawiono zarzuty wywołania fałszywego alarmu, publicznego poparcia przestępstwa oraz groźb o charakterze dyskryminacyjnym. Po przesłuchaniu w prokuraturze zostali przekazani straży granicznej i już następnego dnia deportowani na Ukrainę.

Zgodnie z polskim prawem maksymalna kara za zarzucane przestępstwa może wynosić do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Rzeczpospolita

32-letni obywatel Ukrainy został deportowany z Polski po brutalnym napadzie na innego Ukraińca i groźbach zabójstwa pod jego adresem. Mężczyźnie zakazano również wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen na pięć lat.

Wcześniej poseł polskiej opozycyjnej partii „Prawo i Sprawiedliwość” Andrzej Szlówka opowiedział się za deportacją z Polski ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnej pracy. Stwierdził, że z takich osób można by utworzyć co najmniej jedną brygadę do udziału w wojnie przeciwko Rosji.

Wcześniej opozycyjna partia „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS) zaproponowała deportację z Polski ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują w kraju legalnie.

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