Из Польши депортировали двух украинцев за угрозы в адрес прохожих

В польском Вроцлаве задержали двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет, которые с балкона квартиры кричали прохожим, что они террористы и у них есть бомба.

Кроме того, они направляли на людей муляж оружия и имитировали выстрелы.

Инцидент произошел 13 ноября на улице Валонской. По данным полиции, мужчины также публично одобряли недавний теракт в Кракове и угрожали людям на национальной почве.

Украинцам предъявили обвинения в создании ложной тревоги, публичном одобрении преступления и угрозах дискриминационного характера. После допроса в прокуратуре их передали пограничникам и уже на следующий день депортировали в Украину.

Согласно польскому законодательству, максимальное наказание за инкриминируемые правонарушения может составить до восьми лет лишения свободы.

Источник: Rzeczpospolita

32-летнего гражданина Украины депортировали из Польши после жестокого нападения на другого украинца и угроз ему убийством. Мужчине также запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на пять лет.

Ранее депутат польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Шливка выступил за депортацию из Польши украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легальной работы. Он заявил, что из таких людей можно было бы сформировать как минимум одну бригаду для участия в войне против России.

До этого оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) предложила депортировать из Польши украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в стране легально.

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