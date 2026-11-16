54-летнему гражданину Украины было предъявлено подозрение в государственной измене.

По данным следствия, с октября 2025 года по август 2026 года он передавал представителю российской спецслужбы информацию о расположении украинских подразделений, перемещении техники, вооружения и боевой авиации. Задокументировано шесть эпизодов.

В частности, мужчина передавал координаты военных объектов, данные о перемещении двух истребителей Су-27, направление их полёта и боевую задачу, а также движение экипажей военных вертолётов. Для связи он использовал Telegram и специального бота.

Подозрение было предъявлено по статье о государственной измене в условиях военного положения. Суд поместил мужчину под стражу без права освобождения под залог.

Источник: Офис Генерального прокурора

Служба безопасности в Краматорске задержала очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника «Укрзализныци», работавшего на российскую ФСБ. Он корректировал ракетные удары по Киеву.

В Винницкой области на горячем разоблачили агентку ФСБ, которая корректировала атаки по энергообъектам.

Читай нас в