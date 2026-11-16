54-letni obywatel Ukrainy został poinformowany o podejrzeniu o zdradę stanu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, od października 2025 r. do sierpnia 2026 r. przekazywał on przedstawicielowi rosyjskich służb specjalnych informacje o rozmieszczeniu ukraińskich oddziałów, przemieszczaniu sprzętu, uzbrojenia oraz lotnictwa bojowego. Udokumentowano sześć takich przypadków.

W szczególności mężczyzna przekazywał współrzędne obiektów wojskowych, dane dotyczące przemieszczania się dwóch myśliwców Su-27, kierunek ich lotu i zadania bojowe, a także ruch załóg wojskowych śmigłowców. Do komunikacji wykorzystywał aplikację Telegram oraz specjalnego bota.

Zarzut postawiono mu na podstawie artykułu dotyczącego zdrady stanu w warunkach stanu wojennego. Sąd skierował mężczyznę do aresztu bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Służba Bezpieczeństwa w Kramatorsku zatrzymała kolejnego zdrajcę. Koordynował on rosyjski atak rakietowy na lokalną szkołę.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała pracownika „Ukrzaliznyci”, który współpracował z rosyjską FSB. Koordynował on ataki rakietowe na Kijów.

W obwodzie winnickim złapano „na gorącym uczynku” agentkę FSB, która koordynowała ataki na obiekty energetyczne.

Czytaj nas na