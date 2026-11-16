NBU wyemitował pamiątkowe monety ku czci trzech zachodnich obwodów

16 listopada Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu trzy nowe monety o nominale 10 hrywien, poświęcone obwodom lwowskiemu, tarnopolskiemu i czerniowieckiemu.

Monety te uzupełniły serię „Jesteśmy silni. Jesteśmy razem”.

Planuje się stopniowe wyemitowanie po 2 mln monet każdego rodzaju. Na rewersie znajduje się stylizowana mapa Ukrainy z zaznaczonym odpowiednim obwodem.

Monety są prawnym środkiem płatniczym i będą przyjmowane na równi z innymi monetami o nominale 10 hrywien. Część nakładu zostanie również wyemitowana w specjalnych rolkach po 25 monet.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu nową monetę pamiątkową „Ukraińska bawełna. Morski dron „Sea Baby” o nominale 5 hrywien. Moneta ta jest poświęcona jednemu z najbardziej znanych ukraińskich kompleksów bezzałogowych, który stał się symbolem udanych operacji na Morzu Czarnym.

Narodowy Bank Ukrainy wprowadza do obiegu nową monetę pamiątkową o nominale 10 hrywien „Pamięci straconych, torturowanych lub poległych w niewoli”. Moneta ta została poświęcona uczczeniu pamięci obrońców i obrończyń Ukrainy, ochotników oraz osób cywilnych, którzy padli ofiarą rosyjskiej niewoli.

1 października Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu nową monetę pamiątkową „Pod osłoną”, poświęconą obrońcom i obrończyniom Ukrainy. Jej nominał wynosi 10 hrywien.

Czytaj nas na