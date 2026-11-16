НБУ выпустил памятные монеты в честь трёх западных областей

16 ноября Национальный банк Украины ввёл в обращение три новые монеты номиналом 10 гривен, посвящённые Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям.

Они пополнили серию «Мы сильны. Мы вместе».

Планируется постепенно выпустить по 2 млн монет каждого вида. На реверсе изображена стилизованная карта Украины с выделенной соответствующей областью.

Монеты являются законным платежным средством и будут приниматься наравне с другими монетами номиналом 10 гривен. Часть тиража также будет выпущена в специальных рулонах по 25 монет.

Источник: Национальный банк Украины

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