Podczas wizyty w centrum Superhumans we Lwowie książę Harry rozmawiał z Konstantynem Wlasenko — pierwszym na świecie żołnierzem, którego ewakuowano za pomocą bezzałogowego statku powietrznego po 490 dniach spędzonych na pozycjach bojowych.

Żołnierz ten odniósł ciężkie rany, ale nadal wykonywał zadania bojowe. Książę Harry był pod wrażeniem jego wytrwałości i nazwał go uosobieniem ukraińskiej siły.

Źródło: 10. Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy

Brytyjski książę Harry złożył niezapowiedzianą wizytę we Lwowie na Ukrainie, gdzie spotkał się z rannymi weteranami wojennymi w klinice rehabilitacyjnej. Według źródła, podczas rozmowy z żołnierzami powiedział, że wygrają tę wojnę.

Brytyjski książę Harry podczas swojej czwartej wizyty na Ukrainie wystąpił 15 listopada na konferencji poświęconej rehabilitacji we Lwowie i wyraził przekonanie, że Ukraińcy wygrają wojnę i zbudują dobrze prosperujące państwo.

Brytyjski książę Harry przybył 15 listopada do Lwowa na Ogólnoukraińskie Igrzyska Niepokonanych, aby osobiście wspierać ukraińskich żołnierzy i weteranów podczas zawodów w rugby na wózkach inwalidzkich.

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