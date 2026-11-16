Во время визита в центр Superhumans во Львове принц Гарри пообщался с Константином Власенко — первым в мире военным, которого эвакуировали с помощью БПЛА после 490 суток на боевых позициях.

Защитник перенёс тяжёлые ранения, но продолжал выполнять боевые задачи. Принц Гарри был впечатлён его стойкостью и назвал его олицетворением украинской силы.

Источник: 10-й армейский корпус ВСУ

Британский принц Гарри без предварительного объявления посетил Львов в Украине, где встретился с ранеными ветеранами войны в реабилитационной клинике. По данным источника, во время беседы с военными он сказал, что они выиграют войну.

Британский принц Гарри во время своего четвертого визита в Украину выступил 15 ноября на конференции по реабилитации во Львове и выразил убеждение, что украинцы победят в войне и построят успешное государство.

Британский принц Гарри 15 ноября прибыл во Львов на Всеукраинские Игры Непокоренных, чтобы лично поддержать украинских военнослужащих и ветеранов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

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