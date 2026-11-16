Принц Гаррі зустрівся з Героєм України, якого першим у світі евакуювали дроном

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Під час візиту до центру Superhumans у Львові принц Гаррі поспілкувався з Костянтином Власенком — першим у світі військовим, якого евакуювали за допомогою БПЛА після 490 діб на бойових позиціях.

Захисник пережив тяжкі поранення, але продовжував виконувати бойові завдання. Принц Гаррі був вражений його стійкістю та назвав уособленням української сили.

Джерело: 10-й армійський корпус ЗСУ

Британський принц Гаррі неоголошено відвідав Львів в Україні, де зустрівся з пораненими ветеранами війни в реабілітаційній клініці. За даними джерела, під час розмови з військовими він сказав, що вони виграють війну.

Британський принц Гаррі під час свого четвертого візиту до України виступив 15 листопада на конференції з реабілітації у Львові та висловив переконання, що українці переможуть у війні й збудують успішну державу.

Британський принц Гаррі 15 листопада приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених, щоб особисто підтримати українських військовослужбовців та ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

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