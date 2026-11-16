Харьковский кот-блогер Степан отпраздновал своё 18-летие

Популярный украинский кот-блогер Степан из Харькова 16 ноября отметил 18-летие, что по человеческим меркам соответствует примерно 88 годам.

«Мне 18, а я до сих пор красавчик, в отличной форме и почти как новенький! Интересно, сколько это в кошачьих годах? С нетерпением жду ваших поздравлений, комплиментов и много-много объятий!» — говорится в праздничном посте в его Instagram-аккаунте, где он опубликовал фотографию с испечённым хозяйкой Анной шоколадным тортом, украшенным белыми мышками.

Источник: официальная страница кота Степана в социальной сети Instagram.

Знаменитый кот Степан из Харькова получил престижную блогерскую премию WIBA.

Кот-блогер Степан наконец-то вернулся в Украину. Об этом стало известно из соцсетей четвероногого.

Также блогер с миллионной аудиторией — кот Степан — стал третьим послом проекта «Сохраните украинскую культуру».

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