Kot-bloger ze Charkowa, Stepan, świętował swoje 18. urodziny

Popularny ukraiński kot-bloger Stepan z Charkowa 16 listopada obchodził swoje 18. urodziny, co według ludzkich miar odpowiada mniej więcej 88 latom.

„Mam 18 lat, a wciąż jestem przystojniakiem, w świetnej formie i prawie jak nowy! Ciekawe, ile to w kocich latach? Z niecierpliwością czekam na wasze życzenia, komplementy i mnóstwo przytuleń!” — czytamy w świątecznym poście na jego koncie na Instagramie, gdzie opublikował zdjęcie czekoladowego tortu upieczonego przez właścicielkę Annę, ozdobionego białymi myszkami.

Źródło: oficjalna strona kota Stepana w serwisie Instagram.

Słynny kot Stepan z Charkowa otrzymał prestiżową nagrodę blogerską WIBA.

Kot-bloger Stepan w końcu powrócił na Ukrainę. Informacja ta pojawiła się na profilach społecznościowych czworonoga.

Ponadto kot Stepan, bloger z milionem obserwujących, został trzecim ambasadorem projektu „Ochrońmy ukraińską kulturę”.

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