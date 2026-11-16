Państwa zachodnie wyrządziły swoim byłym koloniom szkody o wartości ponad kwadryliona dolarów, a wprowadzenie sankcji stanowi przejaw neokolonializmu. W związku z tym rosyjscy dyplomaci planują domagać się na forum ONZ uznania sankcji za zbrodnię przeciwko ludzkości. Oświadczył to wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i przewodniczący partii „Jedna Rosja” Dmitrij Miedwiediew.

Według niego przez wieki metropolie wzbogacały się dzięki wyzyskowi podbitych narodów, przymusowemu podziałowi terytoriów i niszczeniu tradycyjnego porządku życia. Miedwiediew twierdzi również, że niektóre państwa zachodnie nadal czerpią korzyści ze skutków swojej polityki kolonialnej.

Oświadczenie to wygłosił podczas posiedzenia plenarnego ruchu „Za wolność narodów!”. Organizacja ta, która przedstawia się jako międzynarodowa koalicja bojowników przeciwko kolonializmowi i neokolonializmowi, działa pod egidą „Jednej Rosji” od lutego 2024 roku.

Informację tę podają rosyjskie media propagandowe.

Przypomnijmy, że Miedwiediew wezwał do rozpoczęcia masowego konfiskowania aktywów zachodnich firm.

Miedwiediew zaprzeczył, jakoby jesienią miała nastąpić mobilizacja w Federacji Rosyjskiej, i oskarżył Ukrainę o prowokację.

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