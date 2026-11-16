Западные государства нанесли бывшим колониям ущерб на сумму свыше квадриллиона долларов, а введение санкций является проявлением неоколониализма. В связи с этим российские дипломаты планируют добиваться на уровне ООН признания санкций преступлением против человечности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

По его словам, на протяжении веков метрополии обогащались за счет эксплуатации покоренных народов, насильственного передела территорий и разрушения традиционного уклада жизни. Медведев также утверждает, что некоторые западные государства продолжают извлекать выгоду из последствий своей колониальной политики.

Такое заявление он сделал во время пленарного заседания движения «За свободу наций!». Организация, позиционирующая себя как международная коалиция борцов с колониализмом и неоколониализмом, действует под эгидой «Единой России» с февраля 2024 года.

Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Напомним, Медведев призвал перейти к массовому изъятию активов западных компаний.

Медведев опроверг информацию о мобилизации в РФ осенью и обвинил Украину в провокации.

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