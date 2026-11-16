Корецкий обсудил с руководством ЕС оборонные транши, зимнюю помощь и санкции против РФ

Премьер-министр Сергей Корецкий в ходе визита в Брюссель провел встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС Каей Каллас, обсудив вопросы финансирования на 2027 год, экстренную энергетическую поддержку и усиление санкционного давления на РФ.

«Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС на укрепление обороны в рамках программы Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды», — сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале, добавив, что общий объем оборонного финансирования по этому механизму достиг 14,6 млрд евро.

Стороны также согласовали содержание экстренного пакета зимней помощи для противодействия атакам на энергетику, перспективы открытия четвертого и пятого переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС в декабре и необходимость скорейшего принятия 22-го пакета санкций против РФ.

Источник: Telegram-канал премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом последних переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в объединение в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных поддерживают противоположную позицию.

Читай нас в