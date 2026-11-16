科雷茨基与欧盟领导层就国防拨款、冬季援助以及针对俄罗斯的制裁进行了讨论

总理谢尔盖·科雷茨基在访问布鲁塞尔期间，分别会见了欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩和欧盟高级代表卡娅·卡拉斯，就2027年的资金安排、 紧急能源援助以及加强对俄罗斯的制裁压力等问题。

“感谢欧盟通过‘乌克兰支持贷款’计划提供17亿欧元用于加强国防。 这笔资金今天已汇入国库账户，并将用于满足最紧迫的国防需求，”乌克兰政府首脑在其Telegram频道上表示，并补充说，通过该机制提供的国防资金总额已达146亿欧元。

双方还就制定冬季紧急援助方案以应对针对能源领域的袭击、 关于乌克兰加入欧盟的第四和第五个谈判议题组有望于12月启动的前景，以及尽快通过针对俄罗斯的第22轮制裁方案的必要性。

来源：乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基的Telegram频道。

10月13日，欧盟正式开启了乌克兰入盟谈判的两个新议题组。

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以审议布达佩斯方面阻挠最近几个谈判议题组的问题。开启这些议题组对于推动乌克兰加入欧盟至关重要。

超过半数的欧盟居民——53%——认为未来几年不应接纳乌克兰加入欧盟。与此同时，47%的受访者持相反立场。

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