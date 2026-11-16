Korecki omówił z kierownictwem UE kwestie transz pomocowych na cele obronne, pomocy zimowej oraz sankcji wobec Rosji

Podczas wizyty w Brukseli premier Serhij Korecki spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz wysoką przedstawicielką UE Kają Kallas, omawiając kwestie finansowania na rok 2027, nadzwyczajną pomoc energetyczną oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji.

„Podziękowałem za 1,7 mld euro od UE na wzmocnienie obrony w ramach programu Ukraine Support Loan. Środki te wpłynęły już dzisiaj na konto skarbowe i zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby obronne” – poinformował szef ukraińskiego rządu na swoim kanale w Telegramie, dodając, że łączna kwota finansowania obronnego w ramach tego mechanizmu osiągnęła 14,6 mld euro.

Strony uzgodniły również zawartość pakietu nadzwyczajnej pomocy zimowej mającego na celu przeciwdziałanie atakom na sektor energetyczny, perspektywy otwarcia czwartego i piątego klastra negocjacyjnego w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE w grudniu oraz konieczność jak najszybszego przyjęcia 22. pakietu sankcji wobec Rosji.

Źródło: kanał Telegram premiera Ukrainy Serhija Koreckiego.

13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe bloki negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.

Ukraina i Węgry planują utworzyć komisję międzyrządową, która zajmie się kwestią blokowania przez Budapeszt ostatnich klastrów negocjacyjnych. Ich otwarcie jest niezbędne dla postępów Ukrainy na drodze do przystąpienia do UE.

Ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej – 53% – uważa, że nie należy przyjmować Ukrainy do Unii w najbliższych latach. Jednocześnie 47% ankietowanych popiera przeciwne stanowisko.

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