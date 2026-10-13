Katolickie imieniny 13 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

13 października swoje imieniny obchodzą osoby noszące imiona o starożytnych europejskich i chrześcijańskich korzeniach. Wśród nich są: Eduard, Gerald, Teofil, Aleksandrina, Chelidonia i Florencja. Opowiadamy, co oznaczają te i inne imiona, z jakimi świętymi są związane oraz jak pogratulować bliskim z okazji imienin.

W katolickim kalendarzu świętych na 13 października wspomina się między innymi świętego Edwarda Spowiednika, błogosławioną Aleksandrynę Marię da Costa, świętą Chelidonię, świętego Geralda z Oriaka, świętego Teofila z Antiochii oraz innych męczenników.

W europejskich kalendarzach imienin na tę datę można również znaleźć imiona: Renata, Birgitta, Ebbe, Fausto, Eduardo, Romulus i Mikołaj. Część z tych imion ma odpowiedniki w różnych językach, dlatego w języku ukraińskim mogą brzmieć inaczej.

Imiona żeńskie i ich znaczenie

Aleksandrina — imię pochodzenia greckiego, spokrewnione z imieniem Aleksander. Jego znaczenie to „obrończyni ludzi”. Imię to znane jest dzięki błogosławionej Aleksandrynie Marii da Costa, portugalskiej mistyczce, którą Kościół katolicki czci 13 października.

Czelidonia — niezwykłe imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z słowem chelidon, które oznacza „jaskółka”. Święta Chelidonia żyła we Włoszech i, zgodnie z tradycją kościelną, wiele lat poświęciła modlitwie i życiu w odosobnieniu.

Florencja — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem „florens”, które oznacza „kwitnąca” lub „ta, która rozkwita”. Imię to kojarzy się z wiosną, odnową i siłą życiową. W tradycji kościelnej wspomina się również o świętej Florencji, męczenniczce z Tesaloniki.

Finkana — rzadkie imię, które pojawia się w katolickich wykazach świętych. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają powszechnie przyjętego wyjaśnienia. Imię to wiąże się ze świętą Finkaną, o której życiu zachowało się niewiele informacji.

Renata — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „odrodzoną” lub „ponownie narodzoną”. Jest ono związane ze słowem renatus. W kulturze chrześcijańskiej znaczenie to można powiązać z duchowym odnowieniem i nowym początkiem.

Birgit — skandynawska forma imienia pokrewnego irlandzkiemu Bridget. Zazwyczaj interpretuje się je jako „silna”, „wysoka” lub „wzniosła”. Imię to jest popularne w krajach Europy Północnej.

Ebba — to starożytne imię germańskie, występujące w tradycji skandynawskiej. Jego pochodzenie wyjaśnia się na różne sposoby, dlatego nie ma jednoznacznego znaczenia. Imię to jest krótkie i rzadkie na Ukrainie, jednak ma długą historię w Europie Północnej.

Geraldina — imię żeńskie utworzone od męskiego imienia Gerald. Jego korzenie wiąże się z germańskimi słowami oznaczającymi „włócznię” i „władcę”. Dlatego imię to często interpretuje się jako „ta, która włada włócznią”, choć we współczesnym użyciu postrzegane jest przede wszystkim jako odrębna forma żeńska.

Tajna — imię występujące w fińskich kalendarzach imieninowych. Jego pochodzenie wiąże się z fińską tradycją imion, jednak nie ma jednej ustalonej interpretacji. W języku ukraińskim słowo „tajna” kojarzy się z tajemnicą lub czymś ukrytym, ale niekoniecznie odzwierciedla to historyczne znaczenie imienia.

Irma — to krótkie imię żeńskie pochodzenia germańskiego. Często wiąże się je ze starożytnym rdzeniem oznaczającym „cały”, „duży” lub „wszechogarniający”. Imię to jest rozpowszechnione w różnych krajach europejskich i ma kilka wariantów pochodzenia.

Imiona męskie i ich znaczenie

Edward — imię pochodzenia staroangielskiego. Składa się z części oznaczających „bogactwo” i „strażnik”. Dlatego tłumaczy się je jako „zamożny strażnik” lub „ten, który strzeże dostatku”. 13 października Kościół katolicki czci św. Edwarda Spowiednika, króla Anglii.

Gerald — imię pochodzenia germańskiego. Pochodzi od słów oznaczających „włócznię” i „władcę”. Można je interpretować jako „władca z włócznią” lub „ten, który dowodzi wojskiem”. W tym dniu czci się świętego Geralda z Oriaque, który żył w średniowiecznej Francji.

Teofil — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „przyjaciel Boga” lub „ten, który kocha Boga”. Składa się z części oznaczających „Bóg” i „kochać”. Święty Teofil z Antiochii był wczesnochrześcijańskim biskupem i pisarzem, który bronił nauki chrześcijańskiej.

Romulus — imię pochodzenia łacińskiego, znane przede wszystkim dzięki legendzie o założeniu Rzymu. Według tradycji Romulus był jednym z dwóch braci, których uważa się za założycieli miasta. Dokładne pierwotne znaczenie imienia pozostaje przedmiotem dyskusji, ale jest ono silnie związane z historią starożytnego Rzymu.

Faust — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „szczęśliwy”, „sprzyjający” lub „ten, któremu się powodzi”. Pochodzi od słowa faustus. W kalendarzach katolickich 13 października wspomina się świętego Fausta.

Karp — imię pochodzenia greckiego, związane ze słowem „owoc”. Jego znaczenie tłumaczy się jako „płodny” lub „ten, który przynosi owoce”. Imię to znane jest dzięki świętemu Karpowi, czczonemu w tradycji chrześcijańskiej.

Kolman — imię rozpowszechnione w Irlandii i innych częściach Wysp Brytyjskich. Kojarzy się z dawnymi formami celtyckimi, ale znaczenie może się różnić w zależności od pochodzenia konkretnej odmiany. W kalendarzu katolickim 13 października wspomina się świętego Kolmana ze Stockerau.

Komgan – rzadkie imię pochodzenia celtyckiego, występujące w irlandzkiej tradycji kościelnej. Dokładne znaczenie tego imienia nie zostało jednoznacznie ustalone. Święty Komgan, którego wspomina się tego dnia, według tradycji pochodził z rodziny królewskiej i poświęcił swoje życie życiu monastycznemu.

Wenancjusz — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem venans, czyli „ten, kto poluje”. Tłumaczy się je również jako „myśliwy”. Imię to znane jest dzięki świętym czczonym w tradycji zachodniochrześcijańskiej.

Mauritius — imię pochodzenia łacińskiego, które historycznie wiąże się ze słowem „Maurus”. W starożytności mogło ono oznaczać „Maurowa” lub osobę pochodzącą z Mauretanii. Z czasem imię to rozpowszechniło się w wielu krajach europejskich i przybrało różne formy.

Benedykt – imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „błogosławiony”. Wywodzi się od słowa benedictus. Imię to jest szczególnie znane dzięki świętemu Benedyktowi z Nursji, założycielowi zachodniego monastycyzmu.

Daniel — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie to „Bóg jest moim sędzią”. Imię to znane jest dzięki biblijnemu prorokowi Danielowi i rozpowszechnione jest w wielu krajach Europy.

Mikołaj — to forma imienia pochodzenia greckiego, oznaczająca „zwycięzca narodów”. Została utworzona ze słów oznaczających „zwycięstwo” i „naród”. W polskich kalendarzach imienin Mikołaj jest również wymieniony 13 października.

Eduardo — hiszpańska forma imienia Edward. Ma to samo staroangielskie pochodzenie i znaczenie — „strażnik bogactwa”. Imię to jest popularne w Hiszpanii, Portugalii i krajach Ameryki Łacińskiej.

Fausto — włoska i hiszpańska forma imienia Faust. Oznacza ono również „szczęśliwy” lub „sprzyjający”. Imię to można znaleźć w hiszpańskich kalendarzach imieninowych.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień, w którym czci się świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej szczególne znaczenie ma święty patron, którego przykład życia może inspirować wiernych.

Imieniny nie zawsze pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu jest kilku świętych o tym samym imieniu, datę można ustalić zgodnie z lokalną tradycją lub na podstawie świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana. Dlatego w różnych krajach kalendarze imienin mogą się różnić.

Jak obchodzi się imieniny

Dla katolików dzień imienin może być okazją do uczestniczenia we mszy świętej, modlitwy do swojego świętego patrona lub uczynienia dobrego uczynku. Niektórzy spędzają ten dzień w gronie rodzinnym, zapraszają bliskich na kolację lub po prostu znajdują czas na rozmowę z rodziną.

Nie trzeba organizować wielkiej uroczystości. Czasami wystarczy telefon, kartka z życzeniami lub niewielki prezent. Najważniejsze jest, aby poświęcić tej osobie uwagę i przypomnieć jej, że o niej pamiętają.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W życzeniach można życzyć zdrowia, pokoju, miłości, równowagi duchowej oraz wsparcia bliskich. Jeśli dana osoba przestrzega tradycji religijnych, na miejscu będą życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki świętego patrona.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański patron cię chroni, dodaje sił i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę zdrowia, spokoju, miłości i jak najwięcej jasnych chwil w życiu”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu panuje spokój, niech wokół Ciebie będą dobrzy ludzie, a każdy dzień przynosi radość, inspirację i nowe możliwości”. Dzień imienin to kolejna okazja, by skierować ciepłe słowa do bliskiej osoby. Szczere życzenia nie wymagają skomplikowanych fraz ani drogich prezentów: najważniejsze jest, aby płynęły z serca.

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