Katolickie imieniny 18 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

18 października swoje imieniny obchodzą osoby noszące imiona męskie i żeńskie, które mają długą historię i ciekawe znaczenie. W kalendarzu katolickim tego dnia czci się św. Łukasza — ewangelistę i patrona artystów. Również w europejskich kalendarzach imieninowych wymieniane są imiona takie jak Just, Roland, Zlata, Kjersti i inne, z okazji których można złożyć życzenia bliskim i przyjaciołom.

18 października to świetna okazja, by pogratulować bliskim z okazji imienin. Wśród imion tego dnia znajdują się znane Łukasz i Piotr, a także mniej popularne na Ukrainie imiona, takie jak Just, Tryfonia, Zlata i Kjerści.

Każde imię ma swoje pochodzenie i historię. Niektóre są związane z postaciami biblijnymi i świętymi chrześcijańskimi, inne wywodzą się ze starożytnych języków i zachowały się w różnych krajach europejskich.

Imiona męskie na 18 października

Łukasz — imię pochodzenia greckiego, które rozpowszechniło się poprzez łacińską formę Lucas. Często kojarzy się je z nazwą historycznego regionu Lukania na południu Włoch. Imię to znane jest dzięki świętemu Łukaszowi, jednemu z czterech ewangelistów. Zgodnie z tradycją chrześcijańską był on lekarzem oraz autorem Ewangelii według św. Łukasza i Dziejów Apostolskich. Święty Łukasz uważany jest również za patrona artystów.

Lucas to europejska forma imienia Łukasz, popularna zwłaszcza w Niemczech, Szwecji, Czechach i Hiszpanii. Jego historia wiąże się z imieniem ewangelisty Łukasza. Znaczenie tego imienia wyjaśnia się zazwyczaj poprzez pochodzenie od nazwy Lukanii, choć w popularnych interpretacjach imię to wiąże się również ze światłem. Łukasz to melodyjna odmiana, dobrze znana w wielu krajach Europy.

Just – imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem iustus, oznaczającym „sprawiedliwy”, „prawy”. W kalendarzu katolickim 18 października wspomina się świętego Justusa z Bove — młodego męczennika, którego czci się w tradycji chrześcijańskiej. To krótkie imię ma starożytne korzenie i wiąże się z wyobrażeniami o uczciwości i sprawiedliwości.

Piotr – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „kamień” lub „skała”. Stało się znane dzięki apostołowi Piotrowi i od wieków pozostaje jednym z najpopularniejszych imion chrześcijańskich. W tradycji katolickiej 18 października wspomina się również świętego Piotra z Alcantary — hiszpańskiego mnicha franciszkańskiego. W dniu imienin Piotrowi można życzyć dobrego zdrowia, wytrwałości oraz obecności zaufanych osób w otoczeniu.

Roland — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z pradawnymi słowami oznaczającymi „chwałę” oraz „ziemię” lub „krainę”. Imię to stało się znane w kulturze europejskiej dzięki średniowiecznym legendom o rycerzu Rolandzie. Kojarzy się z odwagą i wiernością, a na Łotwie 18 października Roland obchodzi imieniny.

Ronald — imię pochodzenia skandynawskiego, spokrewnione ze staro-skandynawskim imieniem Rögnvaldr. Jego znaczenie tłumaczy się zazwyczaj jako „ten, który rządzi zgodnie z radą” lub „mądry władca”. Ronald — popularna odmiana tego imienia w różnych krajach anglojęzycznych. W łotewskim kalendarzu imienin imię to również przypada na 18 października.

Ludwik — imię pochodzenia germańskiego, które tradycyjnie interpretuje się jako „sławny wojownik”. Składa się ono ze starożytnych elementów związanych ze sławą i bitwą. Imię to jest znane dzięki europejskim władcom, kompozytorom i naukowcom. W estońskim kalendarzu imienin 18 października wymieniony jest Ludwik.

Julian — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Juliusz. Ma długą historię i jest rozpowszechnione w wielu krajach Europy. W Polsce 18 października imieniny obchodzą Julian oraz jego pokrewna forma Łukasz, czyli Lukas. Julianowi można życzyć pewności siebie, dobrobytu i sukcesów w sprawach.

Rene — imię pochodzenia francuskiego, wywodzące się od łacińskiego Renatus i oznaczające „odrodzony”, „ponownie narodzony”. Ma ono formę żeńską René lub Reneja, w zależności od tradycji językowej, ale we Francji i innych krajach może być używane jako imię męskie. W polskim kalendarzu imienin Rene również figuruje 18 października.

Imiona żeńskie 18 października

Złata — imię pochodzenia słowiańskiego, które oznacza „złota”. Jest ono związane ze słowem „złoto” i kojarzy się z czymś cennym, jasnym i drogocennym. Złata — krótkie i wyraziste imię, popularne na Ukrainie i w innych krajach słowiańskich. W bułgarskim kalendarzu imienin 18 października wspomina się również imię Złata oraz pokrewne formy tego imienia.

Zlatka — imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego, utworzone od słowa „złoto”. Można je przetłumaczyć jako „złota” lub „złotuszka”. Imię Zlatka jest popularne zwłaszcza w Bułgarii i innych krajach regionu bałkańskiego. Imię to ma ciepłą barwę i często jest postrzegane jako łagodniejsza forma pokrewnych imion.

Zlatina — imię pochodzenia słowiańskiego, związane ze słowem „złoto”. Jego znaczenie oddaje się jako „złota” lub „cenna”. Jest to rzadziej spotykana odmiana, pokrewna imionom Zlata i Zlatka. W bułgarskich kalendarzach imienin Zlatina jest również wymieniana wśród imion związanych z 18 października.

Tryfonia — rzadkie imię żeńskie pochodzenia greckiego. Kojarzy się z starożytnym greckim słowem tryphē, które może oznaczać „luksus”, „wyrafinowanie” lub „delikatność”. W katolickich wykazach świętych 18 października wspomina się świętą Trifonię, czczoną jako męczenniczkę. Imię to ma starożytne chrześcijańskie korzenie i obecnie występuje rzadko.

Kjersti — imię żeńskie, popularne w Norwegii. Pochodzi od imienia Kristina i jest związane z tradycją chrześcijańską. W związku z tym jego znaczenie tłumaczy się jako „chrześcijanka” lub „naśladowczyni Chrystusa”. W Norwegii Kjersti oraz pokrewna forma Kjerstein obchodzą imieniny 18 października.

Kjerstin to kolejna norweska forma imienia Kristina. Ma te same korzenie i wiąże się z pojęciem wiary chrześcijańskiej. Imię to jest popularne w Skandynawii i ma kilka podobnych wariantów pisowni. Kjerstiin również figuruje w norweskim kalendarzu imienin na 18 października.

Satu — to fińskie imię żeńskie, które oznacza „bajkę”. Brzmi pięknie i prosto, a kojarzy się z obrazami opowieści, fantazji i wyobraźni. Imię Satu jest używane w Finlandii, a 18 października figuruje w fińskim kalendarzu imienin.

Sjade — fińskie imię żeńskie, które pochodzi od słowa säde — „promień”. Można je kojarzyć ze światłem i promieniami słonecznymi. Jest to imię nietypowe dla Ukrainy, ale figuruje w fińskim kalendarzu imienin na 18 października.

Gwen — to krótkie imię żeńskie pochodzenia walijskiego. Jest ono związane z elementem „gwen”, oznaczającym „biała”, „jasna” lub „błogosławiona”. W katolickim kalendarzu świętych na 18 października wymieniona jest święta Gwen. Imię to ma starożytne celtyckie korzenie i do dziś jest używane w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień związany z pamięcią o świętym, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna osoby obchodzącej imieniny.

Dla wielu osób jest to szczególna okazja, by przypomnieć sobie o tradycjach duchowych, pomodlić się lub odwiedzić kościół. Jednocześnie imieniny mogą być po prostu ciepłym wydarzeniem rodzinnym, podczas którego bliscy zbierają się razem i składają życzenia. Dzień imienin nie musi być obchodzony hucznie. Często wystarczy telefon, szczera wiadomość lub spotkanie z bliskimi.

Jak świętować imieniny

Nie ma żadnych szczególnych zasad dotyczących obchodów. Wszystko zależy od życzeń jubilata i tradycji rodzinnych. Można zaprosić bliskich na kolację, spotkać się z przyjaciółmi w kawiarni lub spędzić dzień w domu. Jeśli chce się podarować coś miłego, odpowiednie będą kwiaty, książka, słodycze lub drobny przedmiot, o którym dana osoba od dawna marzyła.

Dla osób przestrzegających tradycji religijnych Dzień Anioła może stać się okazją do odwiedzenia kościoła lub zwrócenia się z modlitwą do swojego niebiańskiego opiekuna.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia nie muszą być długie ani oficjalne. Najlepiej brzmią proste słowa, w których czuć szczerą troskę o drugą osobę. Można życzyć zdrowia, miłości, pokoju, pomyślności, spokoju ducha i spełnienia marzeń. Warto również życzyć, aby anioł stróż chronił przed kłopotami i pomagał w podejmowaniu właściwych decyzji.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych zmian. Życzę ci mocnego zdrowia, miłości, radości i wielu szczęśliwych chwil”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych dni, miłych wiadomości i szczerych ludzi u boku. Życzę ciepła, dobrobytu, spełnienia marzeń i harmonii w duszy”. W przypadku bliskiej osoby można dodać osobiste życzenia — wspomnieć o jej marzeniu, ważnym wydarzeniu lub po prostu powiedzieć, za co ją cenisz. Właśnie takie słowa często zapadają w pamięć najlepiej.

Czytaj nas na