Większość Niemców uznała AfD za zagrożenie dla demokracji
Większość obywateli Niemiec uważa prawicową partię „Alternatywa dla Niemiec” (AfD) za zagrożenie dla demokracji. Według sondażu Politbarometer przeprowadzonego dla stacji telewizyjnej ZDF takie stanowisko podziela 68% respondentów, podczas gdy 29% nie uważa jej za zagrożenie. We wschodnich krajach związkowych 42% ankietowanych nie postrzega partii jako zagrożenia, w porównaniu z 26% w regionach zachodnich.
Badanie przeprowadzone przez Forschungsgruppe Wahlen wykazało następujący rozkład opinii Niemców na temat działalności prawicy i działań rządu:
- 43% respondentów popiera ewentualny zakaz działalności AfD, podczas gdy 51% sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu;
- 45% uważa, że inne partie powinny zasadniczo odmawiać współpracy z AfD, a 53% opowiada się za podejmowaniem decyzji w każdej sprawie indywidualnie;
- 59% ankietowanych negatywnie ocenia program reform kanclerza Friedricha Merza, a jedynie 30% uważa obrany przez niego kierunek za właściwy;
- 80% respondentów jest przekonanych, że ciężar reform rządowych jest rozłożony niesprawiedliwie, podczas gdy 12% uważa go za sprawiedliwy.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, AfD zachowałaby pozycję najsilniejszej siły politycznej z wynikiem 28%. Preferencje polityczne niemieckich wyborców rozłożyły się następująco:
- „Alternatywa dla Niemiec” — 28%;
- konserwatywny blok Friedricha Merza — 21%;
- „Zieloni” — 15%;
- Socjaldemokratyczna Partia Niemiec — 13%;
- partia „Lewica” — 12%;
- Wolna Partia Demokratyczna — 3%.
Badanie przeprowadzono w dniach 5–7 października 2026 roku metodą sondażu telefonicznego i internetowego wśród 1311 wyborców.
Poinformowała o tym agencja dpa.
Ministerstwo Obrony Niemiec rozważa możliwość ograniczenia dostępu rządu kraju związkowego Saksonia-Anhalt do tajnego planu działania na wypadek wojny lub innego poważnego kryzysu, jeśli regionem zacznie kierować prawicowa partia „Alternatywa dla Niemiec” (AfD).
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