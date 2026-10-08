Większość obywateli Niemiec uważa prawicową partię „Alternatywa dla Niemiec” (AfD) za zagrożenie dla demokracji. Według sondażu Politbarometer przeprowadzonego dla stacji telewizyjnej ZDF takie stanowisko podziela 68% respondentów, podczas gdy 29% nie uważa jej za zagrożenie. We wschodnich krajach związkowych 42% ankietowanych nie postrzega partii jako zagrożenia, w porównaniu z 26% w regionach zachodnich.

Badanie przeprowadzone przez Forschungsgruppe Wahlen wykazało następujący rozkład opinii Niemców na temat działalności prawicy i działań rządu:

43% respondentów popiera ewentualny zakaz działalności AfD, podczas gdy 51% sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu;

45% uważa, że inne partie powinny zasadniczo odmawiać współpracy z AfD, a 53% opowiada się za podejmowaniem decyzji w każdej sprawie indywidualnie;

59% ankietowanych negatywnie ocenia program reform kanclerza Friedricha Merza, a jedynie 30% uważa obrany przez niego kierunek za właściwy;

80% respondentów jest przekonanych, że ciężar reform rządowych jest rozłożony niesprawiedliwie, podczas gdy 12% uważa go za sprawiedliwy.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, AfD zachowałaby pozycję najsilniejszej siły politycznej z wynikiem 28%. Preferencje polityczne niemieckich wyborców rozłożyły się następująco:

„Alternatywa dla Niemiec” — 28%;

konserwatywny blok Friedricha Merza — 21%;

„Zieloni” — 15%;

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec — 13%;

partia „Lewica” — 12%;

Wolna Partia Demokratyczna — 3%.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–7 października 2026 roku metodą sondażu telefonicznego i internetowego wśród 1311 wyborców.

Poinformowała o tym agencja dpa.

Ministerstwo Obrony Niemiec rozważa możliwość ograniczenia dostępu rządu kraju związkowego Saksonia-Anhalt do tajnego planu działania na wypadek wojny lub innego poważnego kryzysu, jeśli regionem zacznie kierować prawicowa partia „Alternatywa dla Niemiec” (AfD).

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel skomentowała wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt, w których prawicowa partia „Alternatywa dla Niemiec” (AfD) odnotowała znaczący sukces. Przedstawicielka CDU określiła sytuację w kraju jako historycznie ważną.

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