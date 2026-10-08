Большинство немцев сочли АдН угрозой для демократии
Большинство граждан Германии считают ультраправую партию «Альтернатива для Германии» («АдН») опасной для демократии. По данным опроса Politbarometer для телеканала ZDF, такую позицию разделяют 68% респондентов, тогда как 29% не видят в ней угрозы. В восточных федеральных землях 42% опрошенных не считают партию опасной, по сравнению с 26% в западных регионах.
Исследование компании Forschungsgruppe Wahlen зафиксировало следующее распределение мнений немцев относительно деятельности ультраправых и действий правительства:
* 43% респондентов поддерживают возможный запрет «АдН», тогда как 51% выступают против такого шага;
* 45% считают, что другие партии должны принципиально отказываться от сотрудничества с «АдН», а 53% предлагают принимать решение в каждом случае отдельно;
* 59% опрошенных негативно оценивают программу реформ канцлера Фридриха Мерца, и лишь 30% считают её направление правильным;
* 80% респондентов убеждены, что бремя правительственных реформ распределяется несправедливо, по сравнению с 12%, которые считают его справедливым.
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, «АдН» сохранила бы статус сильнейшей политической силы с результатом 28%. Политические предпочтения немецких избирателей распределились следующим образом:
* «Альтернатива для Германии» — 28%;
* консервативный блок Фридриха Мерца — 21%;
* «Зелёные» — 15%;
* Социал-демократическая партия — 13%;
* партия «Левые» — 12%;
* Свободная демократическая партия — 3%.
Исследование проводилось с 5 по 7 октября 2026 года методом телефонного и интернет-опроса среди 1 311 избирателей.
Об этом сообщает dpa.
Министерство обороны Германии рассматривает возможность ограничить доступ правительства федеральной земли Саксония-Анхальт к секретному плану действий на случай войны или другого масштабного кризиса, если регион возглавит ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдН).
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала результаты выборов в Саксонии-Ангальт, на которых значительный успех одержала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдН). Представительница ХДС назвала ситуацию в стране исторически важной.