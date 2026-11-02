Rosyjska firma „En+ Group”, której założycielem i największym udziałowcem jest Oleg Deripaska, odwołała planowaną modernizację czwartego bloku energetycznego elektrowni cieplnej Irkutska TETS-10.

Przyczyną była 70-procentowa podwyżka kosztów sprzętu, a także niedobór energii elektrycznej we Wschodniej Syberii, który uniemożliwia tymczasowe wyłączenie bloku energetycznego w celu przeprowadzenia prac.

Za rezygnację z modernizacji spółka musi zapłacić karę w wysokości 370 mln rubli. Jednocześnie na jej wniosek wysokość kary została zmniejszona z 45% do 30% pierwotnej kwoty umownej.

Rosyjski miliarder Oleg Deripaska wystąpił z inicjatywą wprowadzenia sześciodniowego, 72-godzinnego tygodnia pracy, z harmonogramem od ósmej rano do ósmej wieczorem. Zdaniem biznesmena takie przejście jest niezbędne do przyspieszenia transformacji gospodarki w warunkach głębokiego kryzysu, który wykroczył poza skutki restrykcyjnej polityki pieniężnej czy rozbicia instytucji prawnych.

Rosyjski gigant aluminiowy „Rusal”, założony przez miliardera Olega Deripaski, po raz pierwszy od 2014 roku odnotował roczną stratę netto. Według wyników za rok 2025 firma, która skupia 12 zakładów i jest największym producentem aluminium poza Chinami, poniosła stratę w wysokości 455 mln dolarów.

Rosyjski miliarder Oleg Deripaska usunął ze swojego kanału na Telegramie wszystkie publikacje opublikowane przed 1 listopada 2025 r., w których pojawiało się wiele krytycznych uwag na temat kursu politycznego Rosji.

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