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Komisja Europejska odrzuciła bałtycki wniosek o 500 mln euro na obronę przed dronami — ERR News

Fedir Krysztowski 29 października 2026 16:34
Komisja Europejska odrzuciła bałtycki wniosek o 500 mln euro na obronę przed dronami — ERR News

Komisja Europejska odrzuciła wniosek ministrów obrony Estonii, Łotwy i Litwy o 500 mln euro dodatkowego wsparcia na obronę przed dronami na wschodniej flance UE. Zamiast tego Komisja Europejska zaproponowała państwom bałtyckim skorzystanie z możliwości kredytowych instrumentu SAFE, informuje ERR News.

Wniosek o zintegrowany system

Ministrowie obrony trzech państw wysłali wniosek pod koniec września. List był opatrzony klauzulą tajności, jednak litewski minister obrony Robertas Kaunas powiedział litewskiemu nadawcy publicznemu LRT, że Estonia, Łotwa i Litwa dążyły do połączenia systemów wykrywania dronów, technologii sztucznej inteligencji oraz środków przechwytywania w jeden zintegrowany system obrony powietrznej.

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Propozycja wykorzystania SAFE

Europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius powiedział LRT, że Komisja Europejska już wysłała odpowiedź, ale nie może zapewnić dodatkowego finansowania, o które wnioskowały państwa bałtyckie. Zaznaczył, że jedną z możliwych opcji jest pozyskanie dodatkowych środków za pośrednictwem SAFE.

Instrument Security Action for Europe, czyli SAFE, uruchomiono w ubiegłym roku, aby zapewnić 150 mld euro preferencyjnych pożyczek na zakupy obronne w UE. Według Kubiliusa po pierwszym naborze w ramach mechanizmu pozostało 21 mld euro, a nowy nabór ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie.

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