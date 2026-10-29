Европейская комиссия отклонила запрос министров обороны Эстонии, Латвии и Литвы на €500 млн дополнительной поддержки для защиты от дронов на восточном фланге ЕС. Вместо этого Еврокомиссия предложила странам Балтии воспользоваться кредитными возможностями инструмента SAFE, сообщает ERR News.

Запрос на интегрированную систему

Министры обороны трех стран направили обращение в конце сентября. Письмо имело гриф секретности, однако министр обороны Литвы Робертас Каунас рассказал литовскому общественному вещателю LRT, что Эстония, Латвия и Литва стремились объединить системы обнаружения беспилотников, технологии искусственного интеллекта и средства перехвата в единую интегрированную систему противовоздушной обороны.

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Предложение использовать SAFE

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил LRT, что Еврокомиссия уже направила ответ, но не может предоставить дополнительное финансирование, о котором просили балтийские государства. Он отметил, что одним из возможных вариантов является привлечение дополнительных средств через SAFE.

Инструмент Security Action for Europe, или SAFE, был запущен в прошлом году для предоставления €150 млрд льготных займов на оборонные закупки в ЕС. По словам Кубилюса, после первого конкурса в рамках механизма осталось €21 млрд, а новый конкурс планируют объявить в ближайшее время.

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